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من 24 يناير.. قنصلية المملكة بـ"قوانجو" تغلق أبوابها وتدعو للاتصال في حالة الطوارئ

بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة وسوف تستأنف أعمالها يوم الجمعة 31 يناير

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو ـ جمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م، وسوف تستأنف أعمالها يوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 يناير 2019.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تُعتبر المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية.


ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية قوانجو الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 24 يناير.. قنصلية المملكة بـ"قوانجو" تغلق أبوابها وتدعو للاتصال في حالة الطوارئ
سبق

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو ـ جمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م، وسوف تستأنف أعمالها يوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 يناير 2019.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تُعتبر المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية.


ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:02 AM

من 24 يناير.. قنصلية المملكة بـ"قوانجو" تغلق أبوابها وتدعو للاتصال في حالة الطوارئ

بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة وسوف تستأنف أعمالها يوم الجمعة 31 يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو ـ جمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م، وسوف تستأنف أعمالها يوم الجمعة 6 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 يناير 2019.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تُعتبر المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية.


ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

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