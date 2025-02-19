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أمير الرياض يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع بمليار ريال في الأفلاج.. غداً

خلال زيارة يقوم بها إلى المحافظة في إطار جولاته التفقدية بمدن المنطقة

يدشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بالأفلاج قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.

وتأتي زيارة أمير الرياض لمحافظة الأفلاج، غدًا، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة يدشن خلالها مشاريع تنموية وخدمية ومشروعات سكنية.

وسيكون في مقدمة مستقبليه محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومديرو القطاعات الأمنية والمدنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

ويرحب محافظ الأفلاج والأهالي بالزيارة الميمونة لأمير الرياض، مبدين ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة التي تعتبر تاريخية تفخر بها الأجيال وتبرهن للجميع على مدى العلاقة الطيبة بين ولاة الأمر والمواطنين.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع بمليار ريال في الأفلاج.. غداً
سبق

يدشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بالأفلاج قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.

وتأتي زيارة أمير الرياض لمحافظة الأفلاج، غدًا، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة يدشن خلالها مشاريع تنموية وخدمية ومشروعات سكنية.

وسيكون في مقدمة مستقبليه محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومديرو القطاعات الأمنية والمدنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

ويرحب محافظ الأفلاج والأهالي بالزيارة الميمونة لأمير الرياض، مبدين ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة التي تعتبر تاريخية تفخر بها الأجيال وتبرهن للجميع على مدى العلاقة الطيبة بين ولاة الأمر والمواطنين.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:02 PM

أمير الرياض يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع بمليار ريال في الأفلاج.. غداً

خلال زيارة يقوم بها إلى المحافظة في إطار جولاته التفقدية بمدن المنطقة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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يدشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بالأفلاج قدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.

وتأتي زيارة أمير الرياض لمحافظة الأفلاج، غدًا، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة يدشن خلالها مشاريع تنموية وخدمية ومشروعات سكنية.

وسيكون في مقدمة مستقبليه محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومديرو القطاعات الأمنية والمدنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

ويرحب محافظ الأفلاج والأهالي بالزيارة الميمونة لأمير الرياض، مبدين ترحيبهم وسعادتهم بهذه الزيارة التي تعتبر تاريخية تفخر بها الأجيال وتبرهن للجميع على مدى العلاقة الطيبة بين ولاة الأمر والمواطنين.

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