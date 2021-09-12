"أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة

لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.

وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.

واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.

وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.

وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.