النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة

لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.

وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.

واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.

وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.

وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.

وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.

واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.

وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.

وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
10:37 AM

"أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة

لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
643

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.

وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.

واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.

وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.

وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,588
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة