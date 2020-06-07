"أمانة جدة" تُمدد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

لإتاحة الفرصة للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن من المستفيدين

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية، التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ؛ بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن، وحيث إن هذه المبادرة تعمل لأول مرة على مستوى المدن ولاقت استحسانًا من المواطنين الممنوحين لسهولة إجرائها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قِبَل الممنوحين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأحد ٦.٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنًا ومواطنة؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنين بنسبة ٤١٪.

وأضاف "رجب" أن الأمانة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الإمارة للمساعدة في الوصول للمواطنين لإنهاء إجراءات القرعة الإلكترونية.