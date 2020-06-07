النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" تُمدد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

لإتاحة الفرصة للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن من المستفيدين

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية، التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ؛ بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن، وحيث إن هذه المبادرة تعمل لأول مرة على مستوى المدن ولاقت استحسانًا من المواطنين الممنوحين لسهولة إجرائها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قِبَل الممنوحين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأحد ٦.٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنًا ومواطنة؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنين بنسبة ٤١٪.

وأضاف "رجب" أن الأمانة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الإمارة للمساعدة في الوصول للمواطنين لإنهاء إجراءات القرعة الإلكترونية.

أمانة محافظة جدة خدمة القرعة الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تُمدد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية، التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ؛ بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن، وحيث إن هذه المبادرة تعمل لأول مرة على مستوى المدن ولاقت استحسانًا من المواطنين الممنوحين لسهولة إجرائها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قِبَل الممنوحين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأحد ٦.٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنًا ومواطنة؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنين بنسبة ٤١٪.

وأضاف "رجب" أن الأمانة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الإمارة للمساعدة في الوصول للمواطنين لإنهاء إجراءات القرعة الإلكترونية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:07 PM

"أمانة جدة" تُمدد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

لإتاحة الفرصة للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن من المستفيدين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,253

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية، التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ؛ بناءً على توجيهات أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن، وحيث إن هذه المبادرة تعمل لأول مرة على مستوى المدن ولاقت استحسانًا من المواطنين الممنوحين لسهولة إجرائها.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قِبَل الممنوحين؛ حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأحد ٦.٤٥٦ مواطنًا ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنًا ومواطنة؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنين بنسبة ٤١٪.

وأضاف "رجب" أن الأمانة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم التواصل مع الإمارة للمساعدة في الوصول للمواطنين لإنهاء إجراءات القرعة الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,905
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,335
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة