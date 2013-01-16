"هوساوي": متلازمة FOMO خطر يدهم رواد منصّات التواصل الاجتماعي

قالت إنها إدمان سلوكي لـ "السوشيال ميديا" يتسبّب في إهمالنا حياتنا الواقعية

حذّرت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ من متلازمة FOMO التي وصفتها بأنها إدمان سلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي يتسبّب في إهمالنا حياتنا الواقعية.

ولفتت هوساوي؛ إلى أن متلازمة FOMO تعني رغبة الشخص ليكون في كل مكان بمنصّات التواصل، بالمشاركة في الهاشتاقات والتفاعل مع المنشورات والتعليق عليها وغيرها ومتابعة الجميع لمعرفة تفاصيل حياتهم.

وأضافت في لقائها ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن النموذج الآخر من مصابي متلازمة FOMO على منصات التواصل، هم متابعو أخبار كل المشاهير، ومحور حياتهم الأحداث القائمة.

وأشارت هوساوي؛ إلى خطورة المقارنة بالجميع على منصّات التواصل وتأثيرها السلبي على هؤلاء الأشخاص.