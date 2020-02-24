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"النمر" يكشف حقيقة مقطع فيديو بأن زيت الزيتون يُغني عن استخدام أدوية السكر

أكد أن الطريقة المثلى للعلاج مازالت هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر لـ"سبق" حول مقطع يحدد نوعًا معينًا من زيت الزيتون من شركة معينة أنه علاج للسكري ويغني عن استخدام الأدوية.

وأشار "النمر" إلى أن الحقيقة العلمية أن زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا لأمراض القلب ولا للسكري والدراسات في ذلك ليست قوية كما في المراجع المرفقة أدناه، وهو الموقف الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية حتى تاريخه.

وأضاف الدكتور النمر: ومازالت الطريقة المثلى لعلاج السكري هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية إذا رأى الطبيب المعالج ذلك، حسب تفاصيل الحالة وهذا لا يمنع استخدام الزيوت النباتية الغنية بحمض الاوليك أكثر من ٧٠ % مع مراعاة أن يقلل من تناول الدهون الحيوانية وألا يزيد على عدد السعرات الحرارية المسموحة لذلك الشخص في اليوم الواحد فيؤدي للسمنة...مع العلم أن حمض الاوليك ليس محصورًا في زيت الزيتون فهو يوجد في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب والافوكادو وزيتي الكانولا ودوار الشمس "عاليين تركيز الاوليك".

جاء ذلك خلال إجابة الدكتور النمر حول صحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو أفاد موثقه بأن وصلت له رسالة عبر الواتساب بأن زيت الزيتون يستخدم في علاج وخفض نسبة السكر في الدم وتجربته بأخذ ثلاث ملاعق كبيرة على الريق يوميًا.

استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر زيت الزيتون السكري أمراض القلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النمر" يكشف حقيقة مقطع فيديو بأن زيت الزيتون يُغني عن استخدام أدوية السكر
سبق

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر لـ"سبق" حول مقطع يحدد نوعًا معينًا من زيت الزيتون من شركة معينة أنه علاج للسكري ويغني عن استخدام الأدوية.

وأشار "النمر" إلى أن الحقيقة العلمية أن زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا لأمراض القلب ولا للسكري والدراسات في ذلك ليست قوية كما في المراجع المرفقة أدناه، وهو الموقف الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية حتى تاريخه.

وأضاف الدكتور النمر: ومازالت الطريقة المثلى لعلاج السكري هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية إذا رأى الطبيب المعالج ذلك، حسب تفاصيل الحالة وهذا لا يمنع استخدام الزيوت النباتية الغنية بحمض الاوليك أكثر من ٧٠ % مع مراعاة أن يقلل من تناول الدهون الحيوانية وألا يزيد على عدد السعرات الحرارية المسموحة لذلك الشخص في اليوم الواحد فيؤدي للسمنة...مع العلم أن حمض الاوليك ليس محصورًا في زيت الزيتون فهو يوجد في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب والافوكادو وزيتي الكانولا ودوار الشمس "عاليين تركيز الاوليك".

جاء ذلك خلال إجابة الدكتور النمر حول صحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو أفاد موثقه بأن وصلت له رسالة عبر الواتساب بأن زيت الزيتون يستخدم في علاج وخفض نسبة السكر في الدم وتجربته بأخذ ثلاث ملاعق كبيرة على الريق يوميًا.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:57 PM

"النمر" يكشف حقيقة مقطع فيديو بأن زيت الزيتون يُغني عن استخدام أدوية السكر

أكد أن الطريقة المثلى للعلاج مازالت هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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8,805

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر لـ"سبق" حول مقطع يحدد نوعًا معينًا من زيت الزيتون من شركة معينة أنه علاج للسكري ويغني عن استخدام الأدوية.

وأشار "النمر" إلى أن الحقيقة العلمية أن زيت الزيتون ليس علاجًا سحريًا لأمراض القلب ولا للسكري والدراسات في ذلك ليست قوية كما في المراجع المرفقة أدناه، وهو الموقف الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية حتى تاريخه.

وأضاف الدكتور النمر: ومازالت الطريقة المثلى لعلاج السكري هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية إذا رأى الطبيب المعالج ذلك، حسب تفاصيل الحالة وهذا لا يمنع استخدام الزيوت النباتية الغنية بحمض الاوليك أكثر من ٧٠ % مع مراعاة أن يقلل من تناول الدهون الحيوانية وألا يزيد على عدد السعرات الحرارية المسموحة لذلك الشخص في اليوم الواحد فيؤدي للسمنة...مع العلم أن حمض الاوليك ليس محصورًا في زيت الزيتون فهو يوجد في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب والافوكادو وزيتي الكانولا ودوار الشمس "عاليين تركيز الاوليك".

جاء ذلك خلال إجابة الدكتور النمر حول صحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو أفاد موثقه بأن وصلت له رسالة عبر الواتساب بأن زيت الزيتون يستخدم في علاج وخفض نسبة السكر في الدم وتجربته بأخذ ثلاث ملاعق كبيرة على الريق يوميًا.

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