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"التحالف": الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخَيْن باليستيَّيْن سقطا بعمران وصعدة

من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق

إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (24 سبتمبر 2019م) حول إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية، وسقوطه بمحافظة (صعدة)، فقد صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكانَيْ الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتَيْ (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخَيْن باليستيَّيْن سقطا بعمران وصعدة
سبق

إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (24 سبتمبر 2019م) حول إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية، وسقوطه بمحافظة (صعدة)، فقد صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكانَيْ الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتَيْ (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:33 PM

"التحالف": الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخَيْن باليستيَّيْن سقطا بعمران وصعدة

من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (24 سبتمبر 2019م) حول إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية، وسقوطه بمحافظة (صعدة)، فقد صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكانَيْ الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتَيْ (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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