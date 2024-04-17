يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .

وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها .

وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية .

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه.

بلدية أضم تغلق "مركزًا تجاريًا" دخله أحد مصابي كورونا عوض الفهمي سبق 2020-04-17 أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه. وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية . وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها . يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 03:23 PM

بلدية أضم تغلق "مركزًا تجاريًا" دخله أحد مصابي كورونا تواصل جهود تعقيم منازل المواطنين المخالطين للحالة





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أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه.

وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية .

وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها .

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .