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"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

بلدية أضم تغلق "مركزًا تجاريًا" دخله أحد مصابي كورونا

تواصل جهود تعقيم منازل المواطنين المخالطين للحالة

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه.

وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية .

وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها .

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .

بلدية محافظة أضم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية أضم تغلق "مركزًا تجاريًا" دخله أحد مصابي كورونا
سبق

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه.

وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية .

وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها .

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:23 PM

بلدية أضم تغلق "مركزًا تجاريًا" دخله أحد مصابي كورونا

تواصل جهود تعقيم منازل المواطنين المخالطين للحالة

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عوض الفهمي - أضم
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4,658

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة مركزًا "تجاريًا" بقرية المشاس بمركز الجائزة، احترازياً بعد دخول أحد مصابي كورونا إليه.

وتم تجهيز فرقة تطهير وتعقيم ورش بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني والوقوف على قرى ذي رهجان والمشاش لتعقيم منازل المواطنين المخالطين للمصاب بالإضافة إلى تعقيم واجهة المحلات التجارية .

وتعمل بلدية أضم على اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير ورش محافظة أضم والمراكز التابعة لها .

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس عن أول حالة مصابة بكورونا في محافظة أضم وكانت لمواطن في العقد الخامس من العمر .

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