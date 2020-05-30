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بلدية عنيزة تصادر كميات من الأغذية في سكنٍ مخالف ولم يُرخص

حررت المخالفات بحق العمالة المتهمة حسب ما هو مقرر نظاماً

باشرت بلدية عنيزة وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى بلاغاً من اللجنة المشتركة لمكافحة كورونا لسكن العمالة بعنيزة أفاد عن وجود كمياتٍ كبيرة من الأغذية في سكنٍ للعمالة.

وفوراً وقفت الجهة الرقابية بالبلدية على الموقع ليتبين عدم وجود ترخيص للتخزين، إضافة لسوء تخزين الأعذية، وصُودرت الكميات وحررت المخالفات بحقهم حسب ما هو مقرر نظاماً.

وتقوم البلدية حالياً ممثلة بإدارة صحة البيئة بحملات مكثفة نُفذ منها أكثر من 500 جولة رقابية حتى الآن، تركز بعضها على محلات ومعامل ومنافذ بيع الحلويات والأغذية التي تنشط خلال موسم العيد، إضافة إلى قطاع التموين والمطاعم.

بلدية عنيزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية عنيزة تصادر كميات من الأغذية في سكنٍ مخالف ولم يُرخص
سبق

باشرت بلدية عنيزة وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى بلاغاً من اللجنة المشتركة لمكافحة كورونا لسكن العمالة بعنيزة أفاد عن وجود كمياتٍ كبيرة من الأغذية في سكنٍ للعمالة.

وفوراً وقفت الجهة الرقابية بالبلدية على الموقع ليتبين عدم وجود ترخيص للتخزين، إضافة لسوء تخزين الأعذية، وصُودرت الكميات وحررت المخالفات بحقهم حسب ما هو مقرر نظاماً.

وتقوم البلدية حالياً ممثلة بإدارة صحة البيئة بحملات مكثفة نُفذ منها أكثر من 500 جولة رقابية حتى الآن، تركز بعضها على محلات ومعامل ومنافذ بيع الحلويات والأغذية التي تنشط خلال موسم العيد، إضافة إلى قطاع التموين والمطاعم.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:47 PM

بلدية عنيزة تصادر كميات من الأغذية في سكنٍ مخالف ولم يُرخص

حررت المخالفات بحق العمالة المتهمة حسب ما هو مقرر نظاماً

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
0
936

باشرت بلدية عنيزة وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى بلاغاً من اللجنة المشتركة لمكافحة كورونا لسكن العمالة بعنيزة أفاد عن وجود كمياتٍ كبيرة من الأغذية في سكنٍ للعمالة.

وفوراً وقفت الجهة الرقابية بالبلدية على الموقع ليتبين عدم وجود ترخيص للتخزين، إضافة لسوء تخزين الأعذية، وصُودرت الكميات وحررت المخالفات بحقهم حسب ما هو مقرر نظاماً.

وتقوم البلدية حالياً ممثلة بإدارة صحة البيئة بحملات مكثفة نُفذ منها أكثر من 500 جولة رقابية حتى الآن، تركز بعضها على محلات ومعامل ومنافذ بيع الحلويات والأغذية التي تنشط خلال موسم العيد، إضافة إلى قطاع التموين والمطاعم.

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