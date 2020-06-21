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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات

مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد هم مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في سوريا بلغ 204 إصابات.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الوزارة فرضها حجرًا صحيًا على كامل البلدة، "منعًا لانتشار الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وفق روسيا اليوم بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعليق الصلوات في جوامع البلدة إضافة إلى بلدة عرطوز البلد بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

وكانت البلدة شهدت تزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن وفاة امرأة سبعينية من البلدة بالفيروس الأربعاء الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات
سبق

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد هم مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في سوريا بلغ 204 إصابات.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الوزارة فرضها حجرًا صحيًا على كامل البلدة، "منعًا لانتشار الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وفق روسيا اليوم بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعليق الصلوات في جوامع البلدة إضافة إلى بلدة عرطوز البلد بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

وكانت البلدة شهدت تزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن وفاة امرأة سبعينية من البلدة بالفيروس الأربعاء الماضي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:17 PM

سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات

مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد هم مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في سوريا بلغ 204 إصابات.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الوزارة فرضها حجرًا صحيًا على كامل البلدة، "منعًا لانتشار الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وفق روسيا اليوم بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعليق الصلوات في جوامع البلدة إضافة إلى بلدة عرطوز البلد بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

وكانت البلدة شهدت تزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن وفاة امرأة سبعينية من البلدة بالفيروس الأربعاء الماضي.

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