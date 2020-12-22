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اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط

بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز والملحقية الثقافية السعودية بالمغرب

اختُتمت احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المغربية، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وجامعة الأخوين بالمملكة المغربية.

وأبرز المشاركون بالمناسبة، القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها؛ مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.

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اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط
سبق

اختُتمت احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المغربية، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وجامعة الأخوين بالمملكة المغربية.

وأبرز المشاركون بالمناسبة، القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها؛ مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:29 AM

اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط

بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز والملحقية الثقافية السعودية بالمغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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اختُتمت احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المغربية، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وجامعة الأخوين بالمملكة المغربية.

وأبرز المشاركون بالمناسبة، القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها؛ مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.

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