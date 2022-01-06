117256 مستفيداً من خدمات الرعاية الصحية والتوعية بحائل في ديسمبر

نفّذت 8 مبادرات بمشاركة 161 متطوعاً وشملت العديد من المهام والأعمال

أعلنت "صحة حائل" ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 117256 مستفيداً في منطقة حائل، خلال شهر ديسمبر 2021م.

وأوضحت "صحة حائل" أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت ثماني مبادرات تطوعية بمشاركة 161 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 5646 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت "صحة حائل" استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي؛ بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.