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مصر تسجّل 47 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284262 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230368 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16524 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

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مصر تسجّل 47 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284262 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230368 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16524 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:21 AM

مصر تسجّل 47 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284262 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230368 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16524 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

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