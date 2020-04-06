النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رويترز": روسيا مستعدة لخفض كبير جداً في إنتاجها النفطي لدعم السوق

قبل يومين من اجتماع "أوبك"

نقلت "رويترز" عن مصدرين روسيين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقامًا محددة.

وتحدث المصدران بينما تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الخميس المقبل لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق اليوم أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.

أسعار النفط

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"رويترز": روسيا مستعدة لخفض كبير جداً في إنتاجها النفطي لدعم السوق
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين روسيين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقامًا محددة.

وتحدث المصدران بينما تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الخميس المقبل لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق اليوم أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
07:44 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:58 PM

"رويترز": روسيا مستعدة لخفض كبير جداً في إنتاجها النفطي لدعم السوق

قبل يومين من اجتماع "أوبك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,149

نقلت "رويترز" عن مصدرين روسيين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقامًا محددة.

وتحدث المصدران بينما تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الخميس المقبل لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق اليوم أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,631
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة