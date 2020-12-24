سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد الوفيات 807,397.
الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد الوفيات 807,397.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد الوفيات 807,397.