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الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة ‏جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 807,397.‏

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الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة ‏جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 807,397.‏

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:26 PM

الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة ‏جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 807,397.‏

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