الولايات المتحدة الأمريكية.. 204,913 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 204,913 إصابة ‏جديدة، و2,179 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"‏.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,324,667، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 807,397.‏