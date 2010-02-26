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سعود بن نايف يدشن 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالشرقية

بقيمة تتجاوز ١٢٠٠ مليون ريال

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة ، 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا، تخدم الكثير من المستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، بقيمة مالية تجاوزت المليار ومائة مليون ريال.

كما دشن مرفأي الزُّور والقطيف بتكلفة تتجاوز ١٣٢ مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من منسوبي الوزارة.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتشمل جميع المشاريع التنموية مناطق ومحافظات المملكة كافة, مشيدًا باهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية، ومتمنيًا للجميع التوفيق .

من جهته رفع المهندس عبد الرحمن الفضلي، شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للمشروعات التنموية والخدمية، سائلاً الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالهم.

كما قدم الوزير الفضلي شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتفقد أعمال الوزارة واللقاءات المستمرة لمتابعة سير العمل في مشروعات الوزارة المختلفة.

فيما بين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، المهندس محمد الموكلي، أن عدد مشاريع المياه في الشرقية التي تم استلامها ضمن حزمة المشاريع 28 مشروعاً أسهمت في زيادة 215 كيلو متر طولي من الشبكات، وحفر 13 بئراً جديداً إضافة 21 خزان علوي وآخر أرضي وأربع محطات ضخ أرضية، تساهم في ضخ ما ينتج من محطات التنقية ( RO ) بعد استقبالها في عشرة خزانات سعة الواحد منها ألف متر مكعب لتصل بذلك التدفقات المائية ( 10.205 ) مشتركين جديد .

وأشار المهندس الموكلي بأنه بلغ عدد المشاريع البيئة لخدمات الصرف الصحي في المنطقة الشرقية 19 مشروعاً ساهمت في نمو أطوال الشبكات لقرابة 100 كيلو متر، تمر عبر ست محطات رئيسية للضخ لتصل لمحطتين رئيسيتين لمعالجة تدفقات الصرف الصحي، وبذلك تسهم جميع مخرجات هذه المشاريع في رفع الضرر عن 8013 مشترك جديد بالخدمة.

وقال إن عجلة المشاريع في قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية تعمل حالياً على 56 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون ريال، 19 مشروعاً منها من ميزانية 2016 و37 مشروعاً من ميزانية 2017، تم ترسية 82% منها وسلمت مواقع العمل 80% من هذه المشاريع، وتم الانتهاء من توقيع عقود 66% من هذه المشاريع في الميزانيتين وفيما يعمل على باقي الإجراءات لما تبقى منها .

في حين كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، الدكتور علي الشيخي، أن المرافئ التي دشنها أمير المنطقة، اليوم تتسع لأكثر من ٧٥٠ قارب صيد عن طريق ١٣ رصيفا بحريا ومحطات وقود، إضافة إلى محطات لتحلية المياه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سعود بن نايف يدشن 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالشرقية
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة ، 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا، تخدم الكثير من المستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، بقيمة مالية تجاوزت المليار ومائة مليون ريال.

كما دشن مرفأي الزُّور والقطيف بتكلفة تتجاوز ١٣٢ مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من منسوبي الوزارة.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتشمل جميع المشاريع التنموية مناطق ومحافظات المملكة كافة, مشيدًا باهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية، ومتمنيًا للجميع التوفيق .

من جهته رفع المهندس عبد الرحمن الفضلي، شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للمشروعات التنموية والخدمية، سائلاً الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالهم.

كما قدم الوزير الفضلي شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتفقد أعمال الوزارة واللقاءات المستمرة لمتابعة سير العمل في مشروعات الوزارة المختلفة.

فيما بين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، المهندس محمد الموكلي، أن عدد مشاريع المياه في الشرقية التي تم استلامها ضمن حزمة المشاريع 28 مشروعاً أسهمت في زيادة 215 كيلو متر طولي من الشبكات، وحفر 13 بئراً جديداً إضافة 21 خزان علوي وآخر أرضي وأربع محطات ضخ أرضية، تساهم في ضخ ما ينتج من محطات التنقية ( RO ) بعد استقبالها في عشرة خزانات سعة الواحد منها ألف متر مكعب لتصل بذلك التدفقات المائية ( 10.205 ) مشتركين جديد .

وأشار المهندس الموكلي بأنه بلغ عدد المشاريع البيئة لخدمات الصرف الصحي في المنطقة الشرقية 19 مشروعاً ساهمت في نمو أطوال الشبكات لقرابة 100 كيلو متر، تمر عبر ست محطات رئيسية للضخ لتصل لمحطتين رئيسيتين لمعالجة تدفقات الصرف الصحي، وبذلك تسهم جميع مخرجات هذه المشاريع في رفع الضرر عن 8013 مشترك جديد بالخدمة.

وقال إن عجلة المشاريع في قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية تعمل حالياً على 56 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون ريال، 19 مشروعاً منها من ميزانية 2016 و37 مشروعاً من ميزانية 2017، تم ترسية 82% منها وسلمت مواقع العمل 80% من هذه المشاريع، وتم الانتهاء من توقيع عقود 66% من هذه المشاريع في الميزانيتين وفيما يعمل على باقي الإجراءات لما تبقى منها .

في حين كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، الدكتور علي الشيخي، أن المرافئ التي دشنها أمير المنطقة، اليوم تتسع لأكثر من ٧٥٠ قارب صيد عن طريق ١٣ رصيفا بحريا ومحطات وقود، إضافة إلى محطات لتحلية المياه.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:10 PM

سعود بن نايف يدشن 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بالشرقية

بقيمة تتجاوز ١٢٠٠ مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة ، 47 مشروعًا مائيًا وبيئيًا، تخدم الكثير من المستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، بقيمة مالية تجاوزت المليار ومائة مليون ريال.

كما دشن مرفأي الزُّور والقطيف بتكلفة تتجاوز ١٣٢ مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من منسوبي الوزارة.

ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتشمل جميع المشاريع التنموية مناطق ومحافظات المملكة كافة, مشيدًا باهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية، ومتمنيًا للجميع التوفيق .

من جهته رفع المهندس عبد الرحمن الفضلي، شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للمشروعات التنموية والخدمية، سائلاً الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالهم.

كما قدم الوزير الفضلي شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتفقد أعمال الوزارة واللقاءات المستمرة لمتابعة سير العمل في مشروعات الوزارة المختلفة.

فيما بين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، المهندس محمد الموكلي، أن عدد مشاريع المياه في الشرقية التي تم استلامها ضمن حزمة المشاريع 28 مشروعاً أسهمت في زيادة 215 كيلو متر طولي من الشبكات، وحفر 13 بئراً جديداً إضافة 21 خزان علوي وآخر أرضي وأربع محطات ضخ أرضية، تساهم في ضخ ما ينتج من محطات التنقية ( RO ) بعد استقبالها في عشرة خزانات سعة الواحد منها ألف متر مكعب لتصل بذلك التدفقات المائية ( 10.205 ) مشتركين جديد .

وأشار المهندس الموكلي بأنه بلغ عدد المشاريع البيئة لخدمات الصرف الصحي في المنطقة الشرقية 19 مشروعاً ساهمت في نمو أطوال الشبكات لقرابة 100 كيلو متر، تمر عبر ست محطات رئيسية للضخ لتصل لمحطتين رئيسيتين لمعالجة تدفقات الصرف الصحي، وبذلك تسهم جميع مخرجات هذه المشاريع في رفع الضرر عن 8013 مشترك جديد بالخدمة.

وقال إن عجلة المشاريع في قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية تعمل حالياً على 56 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون ريال، 19 مشروعاً منها من ميزانية 2016 و37 مشروعاً من ميزانية 2017، تم ترسية 82% منها وسلمت مواقع العمل 80% من هذه المشاريع، وتم الانتهاء من توقيع عقود 66% من هذه المشاريع في الميزانيتين وفيما يعمل على باقي الإجراءات لما تبقى منها .

في حين كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، الدكتور علي الشيخي، أن المرافئ التي دشنها أمير المنطقة، اليوم تتسع لأكثر من ٧٥٠ قارب صيد عن طريق ١٣ رصيفا بحريا ومحطات وقود، إضافة إلى محطات لتحلية المياه.

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