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"غامالي": موجات فيروس كورونا ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية"

غينتسبورغ: من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا بحلول الصيف المقبل

قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، إنه ينبغي توقع حدوث موجات ثانية وثالثة ولاحقة من فيروس كورونا حتى يتم تطوير "مناعة جماعية".

واضاف غينتسبورغ في مداخلة تلفزيونية، اليوم، رداً على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك موجة ثانية من فيروس "كورونا": "إلى أن يتم تطعيمنا على مستوى سكاني جيد، ستكون هناك مع الأسف موجة ثانية وثالثة وموجة عاشرة من فيروس كورونا".

وكان غينتسبورغ، قد صرح في وقت سابق، أنه من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا ضد عدوى فيروس "كورونا" المستجد بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن الحديث لا يدور حول هزيمة الفيروس نفسه.

وأوضح أنه من أجل السيطرة على العدوى، من الضروري تطعيم ثلثي السكان، أي 70 - 75 مليوناً.

ووفق "سبوتنك عربي"، أضاف "في الوقت نفسه، نحن لا نتحدث عن انتصار كامل على الفيروس نفسه، لكن عن التطعيم فقط".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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"غامالي": موجات فيروس كورونا ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية"
سبق

قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، إنه ينبغي توقع حدوث موجات ثانية وثالثة ولاحقة من فيروس كورونا حتى يتم تطوير "مناعة جماعية".

واضاف غينتسبورغ في مداخلة تلفزيونية، اليوم، رداً على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك موجة ثانية من فيروس "كورونا": "إلى أن يتم تطعيمنا على مستوى سكاني جيد، ستكون هناك مع الأسف موجة ثانية وثالثة وموجة عاشرة من فيروس كورونا".

وكان غينتسبورغ، قد صرح في وقت سابق، أنه من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا ضد عدوى فيروس "كورونا" المستجد بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن الحديث لا يدور حول هزيمة الفيروس نفسه.

وأوضح أنه من أجل السيطرة على العدوى، من الضروري تطعيم ثلثي السكان، أي 70 - 75 مليوناً.

ووفق "سبوتنك عربي"، أضاف "في الوقت نفسه، نحن لا نتحدث عن انتصار كامل على الفيروس نفسه، لكن عن التطعيم فقط".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:50 AM

"غامالي": موجات فيروس كورونا ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية"

غينتسبورغ: من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا بحلول الصيف المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، إنه ينبغي توقع حدوث موجات ثانية وثالثة ولاحقة من فيروس كورونا حتى يتم تطوير "مناعة جماعية".

واضاف غينتسبورغ في مداخلة تلفزيونية، اليوم، رداً على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك موجة ثانية من فيروس "كورونا": "إلى أن يتم تطعيمنا على مستوى سكاني جيد، ستكون هناك مع الأسف موجة ثانية وثالثة وموجة عاشرة من فيروس كورونا".

وكان غينتسبورغ، قد صرح في وقت سابق، أنه من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا ضد عدوى فيروس "كورونا" المستجد بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن الحديث لا يدور حول هزيمة الفيروس نفسه.

وأوضح أنه من أجل السيطرة على العدوى، من الضروري تطعيم ثلثي السكان، أي 70 - 75 مليوناً.

ووفق "سبوتنك عربي"، أضاف "في الوقت نفسه، نحن لا نتحدث عن انتصار كامل على الفيروس نفسه، لكن عن التطعيم فقط".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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