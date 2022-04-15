اليابان.. توقعات بوفاة 400 ألف شخص بـ "كورونا" ما لم تُتخذ الإجراءات المناسبة

استناداً إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألفاً

نقلت وسائل الإعلام اليابانية عن وزارة الصحة توقعاتها بوفاة قرابة 400 ألف شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ما لم تُتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء كيودو وصحيفة أساهي، إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث تفشي المرض، أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف حالة.

وتستند هذه التوقعات، وفقا لرويترز، إلى بحث لهيروشي نيشيورا؛ الأستاذ بجامعة هوكايدو، وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية، ويقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، ولم تؤكّد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.

وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ قد أعلنت حالة الطوارئ ونصحت مواطنيها بالحد من التعامل الشخصي بنسبة تراوح بين 70 و80 في المئة؛ لمنع حدوث انفجار في عدد الحالات.

وسجّلت اليابان أكثر من 8000 حالة إصابة بالفيروس و162 وفاة، وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.