النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

الجيش اليمني يحرر مرتفعات إستراتيجية من الحوثيين في البيضاء

ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات إستراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في المحور الشرقي، حررت العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبين المصدر أن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية من محورين في المحور الغربي بمديرية الزاهر، وحرر عزلة قربة بالكامل، كما حرر العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحرر مرتفعات إستراتيجية من الحوثيين في البيضاء
سبق

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات إستراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في المحور الشرقي، حررت العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبين المصدر أن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية من محورين في المحور الغربي بمديرية الزاهر، وحرر عزلة قربة بالكامل، كما حرر العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:53 PM

الجيش اليمني يحرر مرتفعات إستراتيجية من الحوثيين في البيضاء

ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,415

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات إستراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في المحور الشرقي، حررت العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبين المصدر أن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية من محورين في المحور الغربي بمديرية الزاهر، وحرر عزلة قربة بالكامل، كما حرر العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة