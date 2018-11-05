أمير الرياض لـ"سبق": زيارة الملك للمناطق دأب القيادة.. والهدف المواطن

أكد أن الحملات الإعلامية التي تستهدف اللحمة والوحدة الوطنية لا قيمة لها

نوّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح لـ"سبق" بأهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى عددٍ من مناطق المملكة.

وأشار أمير المنطقة في هذا الصدد إلى أن ذلك نهج ودأب قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، وتتويجاً لتلاحم هذا الشعب الوفي مع قيادته، ودفعاً لمسيرة البناء والتنمية بالحاضر ورؤية المستقبل، رافضاً إعطاء أي أهمية أو قيمة للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف المملكة هذه الأيام في التأثير على اللحمة الوطنية وتماسك الشعب والتفافه حول قيادته.

جاء ذلك في تصريحات لـ"سبق" على هامش رعايته، اليوم، حفل كلية الطب في جامعة الملك سعود، بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، وافتتاح مبنى التوسعة الغربي الجديد للكلية.

وقال أمير الرياض: "هذا دأب هذه القيادة التي لا تتوقف أبداً عن أي أعمال مفيدة للوطن والمواطن، وكون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يزور أبناءه المواطنين في مناطقهم، فهذا هو دأب هذه القيادة دائماً من السابق والحالي؛ لأنها تسعى إلى المواطن، ولا تكلّفه عناء السعي إليها.

ونفى أمير الرياض بشدة أي تأثير للحملات الإعلامية المسعورة التي تستهدف السعودية وتماسك شعبها وتلاحمهم مع قيادتهم، مشدداً على أنه لا يمكن أن تؤثر؛ لأن اللحمة قوية والبناء متين ومشيد على أرض صلبة ولله الحمد".