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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 1,538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1,411 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 106,354

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وَفَيَات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 114,387 حالة، والوفيات إلى 459 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,411 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106,354 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1,538 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وَفَيَات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 114,387 حالة، والوفيات إلى 459 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,411 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106,354 حالة.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:43 PM

الإمارات تسجل 1,538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1,411 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 106,354

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وَفَيَات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 114,387 حالة، والوفيات إلى 459 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,411 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106,354 حالة.

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