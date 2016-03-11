الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي بات 72 حالة

وزارة الصحة: خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم مصري وآخر سوداني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: حالة واحدة مرتبطة بالسفر من إيران، وحالة أخرى من الجنسية المصرية، وأخرى من الجنسية السودانية؛ المخالطة لحالة مصابة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، ليصل العدد المسجل إلى 72 حالة؛ تمّ شفاء حالتين.