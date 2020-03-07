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البُعد الإنساني في الإجراءات السعودية الاحترازية .. هنا الفئات المستثناة

راعت مصالح الناس في تطبيق التشديدات

أصدرت السعودية حزمة أخرى من الإجراءات الوقائية الاحترازية، إلحاقاً بالإجراءات السابقة؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في ربوع المملكة، وحماية لصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

وجاءت الإجراءات الجديدة بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تتابع تطورات الفيروس أولاً بأول، وتتعامل مع مستجداته بشكل متواصل.

ومن بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، قصر الدخول إلى البلاد مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين على المنافذ الجوية في مطارات الرياض وجدة والدمام، على أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط.

كما ألزمت المملكة مَن يرغب في القدوم إليها بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أيّ دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. ويسري ذلك على مَن أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة.

الاستثناءات والبُعد الإنساني

وعلى الرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وحرص السلطات السعودية على الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، إلا أن المملكة -كعادتها- راعت البُعد الإنساني، والمصالح العامة في تطبيق الإجراءات الجديدة، فقد استثنت السعودية الحالات الإنسانية والاجتماعية من الإجراءات الاحترازية، وذلك بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، وذلك حرصاً على عدم تأثر تلك الحالات بالتدابير المشدّدة، التي تتطلب تعاملاً إنسانياً خاصاً، ومراعاة للظروف، على أن يتم فحص تلك الحالات للتأكّد من سلامتها.

كما استثنت المملكة الشاحنات التجارية من قرار تقييد المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة ودول (البحرين، الإمارات، الكويت)، في مقابل تشديد الإجراءات على سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم؛ للتأكّد من خلوهم من الفيروس، وسلامتهم من المرض، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البُعد الإنساني في الإجراءات السعودية الاحترازية .. هنا الفئات المستثناة
سبق

أصدرت السعودية حزمة أخرى من الإجراءات الوقائية الاحترازية، إلحاقاً بالإجراءات السابقة؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في ربوع المملكة، وحماية لصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

وجاءت الإجراءات الجديدة بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تتابع تطورات الفيروس أولاً بأول، وتتعامل مع مستجداته بشكل متواصل.

ومن بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، قصر الدخول إلى البلاد مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين على المنافذ الجوية في مطارات الرياض وجدة والدمام، على أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط.

كما ألزمت المملكة مَن يرغب في القدوم إليها بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أيّ دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. ويسري ذلك على مَن أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة.

الاستثناءات والبُعد الإنساني

وعلى الرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وحرص السلطات السعودية على الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، إلا أن المملكة -كعادتها- راعت البُعد الإنساني، والمصالح العامة في تطبيق الإجراءات الجديدة، فقد استثنت السعودية الحالات الإنسانية والاجتماعية من الإجراءات الاحترازية، وذلك بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، وذلك حرصاً على عدم تأثر تلك الحالات بالتدابير المشدّدة، التي تتطلب تعاملاً إنسانياً خاصاً، ومراعاة للظروف، على أن يتم فحص تلك الحالات للتأكّد من سلامتها.

كما استثنت المملكة الشاحنات التجارية من قرار تقييد المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة ودول (البحرين، الإمارات، الكويت)، في مقابل تشديد الإجراءات على سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم؛ للتأكّد من خلوهم من الفيروس، وسلامتهم من المرض، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:29 AM

البُعد الإنساني في الإجراءات السعودية الاحترازية .. هنا الفئات المستثناة

راعت مصالح الناس في تطبيق التشديدات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
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3,155

أصدرت السعودية حزمة أخرى من الإجراءات الوقائية الاحترازية، إلحاقاً بالإجراءات السابقة؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في ربوع المملكة، وحماية لصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

وجاءت الإجراءات الجديدة بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تتابع تطورات الفيروس أولاً بأول، وتتعامل مع مستجداته بشكل متواصل.

ومن بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، قصر الدخول إلى البلاد مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين على المنافذ الجوية في مطارات الرياض وجدة والدمام، على أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط.

كما ألزمت المملكة مَن يرغب في القدوم إليها بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أيّ دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. ويسري ذلك على مَن أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة.

الاستثناءات والبُعد الإنساني

وعلى الرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وحرص السلطات السعودية على الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، إلا أن المملكة -كعادتها- راعت البُعد الإنساني، والمصالح العامة في تطبيق الإجراءات الجديدة، فقد استثنت السعودية الحالات الإنسانية والاجتماعية من الإجراءات الاحترازية، وذلك بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، وذلك حرصاً على عدم تأثر تلك الحالات بالتدابير المشدّدة، التي تتطلب تعاملاً إنسانياً خاصاً، ومراعاة للظروف، على أن يتم فحص تلك الحالات للتأكّد من سلامتها.

كما استثنت المملكة الشاحنات التجارية من قرار تقييد المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة ودول (البحرين، الإمارات، الكويت)، في مقابل تشديد الإجراءات على سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم؛ للتأكّد من خلوهم من الفيروس، وسلامتهم من المرض، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

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