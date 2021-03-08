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رئيسة الجامعة الإلكترونية تُدشّن نادي "تمكين المرأة"

تلتقي منسوبات الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

ثمنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، أ.د. ليلك بنت أحمد الصفدي، دور القيادة في تمكين للمرأة السعودية لتكون مشاركاً رئيساً في تنمية الوطن والنهوض به، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 رسمت منهجاً يوضح أن الجميع شركاء في التنمية دون تمييز أو تفرقة، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في مجال حقوق المرأة وتمكينها والتغيّر الجذري في القوانين الشخصية التي تخص المرأة.

وأطلقت "الصفدي" اليوم في مقر الجامعة بالرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نادي تمكين المرأة، والذي يركز على إمكانيات المرأة التي تؤهلها لخلق حياة ومستقبل أفضل، ويناقش التحديات والقضايا التي تواجهها المرأة، ويخلق فرصًا للطالبات ويساهم في توعيتهن لاستكمال مسيرة تمكين المرأة، والمساهمة في تكوين جيل نسائي سعودي واعٍ بواجباته وحقوقه.

ويسعى نادي تمكين المرأة وفق رؤيته إلى خلق بيئة داعمة للطالبات للتعبير عن القضايا والتحديات التي تواجهها المرأة في الحياة الاجتماعية والعملية والتغلب عليها، وتحقيق رسالته في تمكين المرأة السعودية من خلال العديد من الأنشطة التي تعزز ثقتها بنفسها ومجتمعها والتغلب على مخاوفها.

ويهدف النادي إلى تعزيز الدور الريادي للنساء السعوديات في رؤية 2030، وخلق منصة إبداعية للتعبير عن الآراء وتعزيز ثقافة التواصل والمشاركة، وثقيف المرأة بحقوقها التي ينص عليها القانون في الحياة الاجتماعية والعملية، والمشاركة مع الطالبات في خلق أنشطة لا صفية تساهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والعملي.

من جهة أخرى، قامت "الصفدي"، بجولة على مقر الجامعة الرئيسي في الرياض، التقت خلالها منسوبات الجامعة، وأشادت بجهودهن في القيام بأعمالهن في الجامعة بتميز واقتدار والدور المهم الذي يقمن به في الرقي بالمجتمع، وهو ما يؤكد تميز المرأة السعودية على كافة الأصعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة الجامعة الإلكترونية تُدشّن نادي "تمكين المرأة"
سبق

ثمنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، أ.د. ليلك بنت أحمد الصفدي، دور القيادة في تمكين للمرأة السعودية لتكون مشاركاً رئيساً في تنمية الوطن والنهوض به، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 رسمت منهجاً يوضح أن الجميع شركاء في التنمية دون تمييز أو تفرقة، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في مجال حقوق المرأة وتمكينها والتغيّر الجذري في القوانين الشخصية التي تخص المرأة.

وأطلقت "الصفدي" اليوم في مقر الجامعة بالرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نادي تمكين المرأة، والذي يركز على إمكانيات المرأة التي تؤهلها لخلق حياة ومستقبل أفضل، ويناقش التحديات والقضايا التي تواجهها المرأة، ويخلق فرصًا للطالبات ويساهم في توعيتهن لاستكمال مسيرة تمكين المرأة، والمساهمة في تكوين جيل نسائي سعودي واعٍ بواجباته وحقوقه.

ويسعى نادي تمكين المرأة وفق رؤيته إلى خلق بيئة داعمة للطالبات للتعبير عن القضايا والتحديات التي تواجهها المرأة في الحياة الاجتماعية والعملية والتغلب عليها، وتحقيق رسالته في تمكين المرأة السعودية من خلال العديد من الأنشطة التي تعزز ثقتها بنفسها ومجتمعها والتغلب على مخاوفها.

ويهدف النادي إلى تعزيز الدور الريادي للنساء السعوديات في رؤية 2030، وخلق منصة إبداعية للتعبير عن الآراء وتعزيز ثقافة التواصل والمشاركة، وثقيف المرأة بحقوقها التي ينص عليها القانون في الحياة الاجتماعية والعملية، والمشاركة مع الطالبات في خلق أنشطة لا صفية تساهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والعملي.

من جهة أخرى، قامت "الصفدي"، بجولة على مقر الجامعة الرئيسي في الرياض، التقت خلالها منسوبات الجامعة، وأشادت بجهودهن في القيام بأعمالهن في الجامعة بتميز واقتدار والدور المهم الذي يقمن به في الرقي بالمجتمع، وهو ما يؤكد تميز المرأة السعودية على كافة الأصعدة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:35 PM

رئيسة الجامعة الإلكترونية تُدشّن نادي "تمكين المرأة"

تلتقي منسوبات الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، أ.د. ليلك بنت أحمد الصفدي، دور القيادة في تمكين للمرأة السعودية لتكون مشاركاً رئيساً في تنمية الوطن والنهوض به، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 رسمت منهجاً يوضح أن الجميع شركاء في التنمية دون تمييز أو تفرقة، في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في مجال حقوق المرأة وتمكينها والتغيّر الجذري في القوانين الشخصية التي تخص المرأة.

وأطلقت "الصفدي" اليوم في مقر الجامعة بالرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نادي تمكين المرأة، والذي يركز على إمكانيات المرأة التي تؤهلها لخلق حياة ومستقبل أفضل، ويناقش التحديات والقضايا التي تواجهها المرأة، ويخلق فرصًا للطالبات ويساهم في توعيتهن لاستكمال مسيرة تمكين المرأة، والمساهمة في تكوين جيل نسائي سعودي واعٍ بواجباته وحقوقه.

ويسعى نادي تمكين المرأة وفق رؤيته إلى خلق بيئة داعمة للطالبات للتعبير عن القضايا والتحديات التي تواجهها المرأة في الحياة الاجتماعية والعملية والتغلب عليها، وتحقيق رسالته في تمكين المرأة السعودية من خلال العديد من الأنشطة التي تعزز ثقتها بنفسها ومجتمعها والتغلب على مخاوفها.

ويهدف النادي إلى تعزيز الدور الريادي للنساء السعوديات في رؤية 2030، وخلق منصة إبداعية للتعبير عن الآراء وتعزيز ثقافة التواصل والمشاركة، وثقيف المرأة بحقوقها التي ينص عليها القانون في الحياة الاجتماعية والعملية، والمشاركة مع الطالبات في خلق أنشطة لا صفية تساهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والعملي.

من جهة أخرى، قامت "الصفدي"، بجولة على مقر الجامعة الرئيسي في الرياض، التقت خلالها منسوبات الجامعة، وأشادت بجهودهن في القيام بأعمالهن في الجامعة بتميز واقتدار والدور المهم الذي يقمن به في الرقي بالمجتمع، وهو ما يؤكد تميز المرأة السعودية على كافة الأصعدة.

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