"عن بُعد".. غرفة الرياض تنظم لقاءً للتعريف بمبادرات الصندوق الزراعي

تطرق اللقاء إلى التعرف على مبادرة الإقراض في منطقة الدرع العربي

نظمت غرفة الرياض، ممثلة بقطاع دعم الأعمال، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً عن بُعد للتعريف بمبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها، بالتعاون مع اللجان الزراعية بغرفة الطائف والخرج والأحساء والباحة، وذلك مساء يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020م، بمشاركة مدير عام الصندوق منير السهلي، ونائب مدير عام الصندوق للإستراتيجية المهندس عادل الجمعة، إضافة إلى نائب مدير عام الصندوق لعلاقات المقترضين خالد حميد، ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد الخميس.

وركز اللقاء على التعريف بالمبادرات المالية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية التي تعزز من دور الأمن الغذائي، حيث تحدث منير السهلي، عن أبرز المبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على الأمن الغذائي، مبيناً أن مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة استفاد منها 4398 مستفيدا بقيمة 150 مليون ريال، وكذلك مبادرة تمويل رأس المال بقيمة ما يقارب 203 ملايين ريال، علاوةً على مبادرة استيراد المنتجات بقيمة 348 مليون ريال للمستفيدين من هذه المبادرة.

وكشف السهلي، عن أهم محاصيل مناطق الدرع العربي، منها: الدخن، العنب، والبن، والورد الطائفي، وغيرها، وأنه جارٍ العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحديد الأنشطة والمحاصيل الزراعية لكل منطقة من مناطق الدرع العربي وفقاً للميز النسبية وبرنامج التنمية الريفية.

كما تطرق اللقاء إلى التعرف على مبادرة الإقراض في منطقة الدرع العربي، وكيفية الاستفادة من مبادرات وبرامج الصندوق، وبعض من البرامج والمبادرات المطروحة من قبل صندوق التنمية الزراعية في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد.