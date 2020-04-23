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أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه "يسرني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك باسمي واسم أبناء منطقة حائل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وأنتم بأتم صحة وعافية وأن يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع سمو أمير منطقة حائل التبريكات والتهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يُنعم على الوطن بانقشاع غُمّة فيروس كورونا ويدفع عنه الوباء والبلاء وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه "يسرني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك باسمي واسم أبناء منطقة حائل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وأنتم بأتم صحة وعافية وأن يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع سمو أمير منطقة حائل التبريكات والتهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يُنعم على الوطن بانقشاع غُمّة فيروس كورونا ويدفع عنه الوباء والبلاء وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:31 PM

أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه "يسرني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك باسمي واسم أبناء منطقة حائل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وأنتم بأتم صحة وعافية وأن يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع سمو أمير منطقة حائل التبريكات والتهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يُنعم على الوطن بانقشاع غُمّة فيروس كورونا ويدفع عنه الوباء والبلاء وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

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