النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب

قصف مدفعي مركز على الأهداف الثابتة والمتحركة للميليشيا

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الأحد"، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني، وأفراد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات انتهت بمقتل العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد الجبهة، وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب
سبق

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الأحد"، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني، وأفراد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات انتهت بمقتل العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد الجبهة، وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
06:12 PM

كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب

قصف مدفعي مركز على الأهداف الثابتة والمتحركة للميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
888

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الأحد"، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني، وأفراد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات انتهت بمقتل العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد الجبهة، وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة