النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيفا : "الزعيم" أنهى المهمة الأولى برباعية في الشباك القطرية

أشاد بفوز الهلال الكبير على السد

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوز الهلال الكبير على نظيره السد القطري لحساب ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 مؤكدًا أنه اقترب خطوة كبيرة من التأهل للمباراة النهائية.


وغرد الحساب الرسمي للفيفا على موقع "تويتر" تحت عنوان " الهلال أنهاها برباعية".

قائلاً: "الأزرق سيطر ولعب مباراة كبيرة وأضاف هدفين في الشوط الثاني واستحق الفوز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة عريضة (4-1) على مضيفه السد عن جدارة ليخطو خطوة كبيرة نحو النهائي القاري، مباراة العودة 22 أكتوبر في الرياض".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فيفا : "الزعيم" أنهى المهمة الأولى برباعية في الشباك القطرية
سبق

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوز الهلال الكبير على نظيره السد القطري لحساب ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 مؤكدًا أنه اقترب خطوة كبيرة من التأهل للمباراة النهائية.


وغرد الحساب الرسمي للفيفا على موقع "تويتر" تحت عنوان " الهلال أنهاها برباعية".

قائلاً: "الأزرق سيطر ولعب مباراة كبيرة وأضاف هدفين في الشوط الثاني واستحق الفوز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة عريضة (4-1) على مضيفه السد عن جدارة ليخطو خطوة كبيرة نحو النهائي القاري، مباراة العودة 22 أكتوبر في الرياض".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:39 PM

فيفا : "الزعيم" أنهى المهمة الأولى برباعية في الشباك القطرية

أشاد بفوز الهلال الكبير على السد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
966

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوز الهلال الكبير على نظيره السد القطري لحساب ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 مؤكدًا أنه اقترب خطوة كبيرة من التأهل للمباراة النهائية.


وغرد الحساب الرسمي للفيفا على موقع "تويتر" تحت عنوان " الهلال أنهاها برباعية".

قائلاً: "الأزرق سيطر ولعب مباراة كبيرة وأضاف هدفين في الشوط الثاني واستحق الفوز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة عريضة (4-1) على مضيفه السد عن جدارة ليخطو خطوة كبيرة نحو النهائي القاري، مباراة العودة 22 أكتوبر في الرياض".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,395
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,372
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,013

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة