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البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و606 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين والوفيات 168061 شخصًا

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .

فيروس كورونا الجديد البرازيل

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البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و606 وفاة
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:18 AM

البرازيل تسجل 35918 إصابة جديدة بكورونا و606 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين والوفيات 168061 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 35918 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو ستة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 168061 .

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