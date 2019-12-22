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المالك للاعبي الحزم: مباراة الهلال بداية التصحيح

عقد سلمان المالك عضو شرف نادي الحزم اجتماعاً طارئاً مع اللاعبين ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستويات الفريق في الفترة الماضية.

وطالب المالك اللاعبين بالعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يقابل الفريق نظيره الهلال في المباراة المقبلة.

هذا ووعد اللاعبون بالظهور بمستوى مميز أمام الهلال وبقية المباريات المقبلة.

الحزم عضو شرف نادي الحزم سلمان المالك الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المالك للاعبي الحزم: مباراة الهلال بداية التصحيح
سبق

عقد سلمان المالك عضو شرف نادي الحزم اجتماعاً طارئاً مع اللاعبين ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستويات الفريق في الفترة الماضية.

وطالب المالك اللاعبين بالعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يقابل الفريق نظيره الهلال في المباراة المقبلة.

هذا ووعد اللاعبون بالظهور بمستوى مميز أمام الهلال وبقية المباريات المقبلة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:38 PM

المالك للاعبي الحزم: مباراة الهلال بداية التصحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرس
1
682

عقد سلمان المالك عضو شرف نادي الحزم اجتماعاً طارئاً مع اللاعبين ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستويات الفريق في الفترة الماضية.

وطالب المالك اللاعبين بالعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يقابل الفريق نظيره الهلال في المباراة المقبلة.

هذا ووعد اللاعبون بالظهور بمستوى مميز أمام الهلال وبقية المباريات المقبلة.

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