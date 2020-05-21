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الداخلية: هذه عقوبة من يسهل لمن لا يتطلب عمله إذنًا للتنقل وقت المنع

قالت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكانه

أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مَن يسهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وقالت الداخلية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معًا؛ كلُّ من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكان حدوثه على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الداخلية: هذه عقوبة من يسهل لمن لا يتطلب عمله إذنًا للتنقل وقت المنع
سبق

أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مَن يسهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وقالت الداخلية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معًا؛ كلُّ من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكان حدوثه على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:17 PM

الداخلية: هذه عقوبة من يسهل لمن لا يتطلب عمله إذنًا للتنقل وقت المنع

قالت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكانه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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52,277

أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مَن يسهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وقالت الداخلية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معًا؛ كلُّ من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة عن مكان حدوثه على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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