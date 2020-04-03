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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

بالصورة .. شرطة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينتي الدمام والقطيف

بدأ الساعة الثالثة عصر اليوم

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه إشارة إلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظة القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/1441هـ فإن نطاق المنع سيطبق وفق التالي:

الدمام:

من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب الفاصل بين الدمام والظهران مروراً بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن الطريق ذاته باتجاه الميناء شرقاً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد "الكباري"، ومن ثم باتجاه الخبر جنوباً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك سعود" القشلة"، ومن ثم باتجاه حي النورس شرقاً مروراً بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي، أما أحياء الفاخرية وهجر والشعلة والسمحانية والصفا والفنار فهي خارج حدود الدمام.

القطيف:

نفس الحدود المعلنة سابقاً من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً.

وشدد العميد الرقيطي على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة، حيث يعد ذلك من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

منع التجول الدمام محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصورة .. شرطة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينتي الدمام والقطيف
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه إشارة إلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظة القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/1441هـ فإن نطاق المنع سيطبق وفق التالي:

الدمام:

من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب الفاصل بين الدمام والظهران مروراً بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن الطريق ذاته باتجاه الميناء شرقاً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد "الكباري"، ومن ثم باتجاه الخبر جنوباً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك سعود" القشلة"، ومن ثم باتجاه حي النورس شرقاً مروراً بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي، أما أحياء الفاخرية وهجر والشعلة والسمحانية والصفا والفنار فهي خارج حدود الدمام.

القطيف:

نفس الحدود المعلنة سابقاً من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً.

وشدد العميد الرقيطي على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة، حيث يعد ذلك من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:46 PM

بالصورة .. شرطة الشرقية توضح حدود نطاق منع التجول الذي سيطبق على مدينتي الدمام والقطيف

بدأ الساعة الثالثة عصر اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه إشارة إلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظة القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/1441هـ فإن نطاق المنع سيطبق وفق التالي:

الدمام:

من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب الفاصل بين الدمام والظهران مروراً بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن الطريق ذاته باتجاه الميناء شرقاً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد "الكباري"، ومن ثم باتجاه الخبر جنوباً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك سعود" القشلة"، ومن ثم باتجاه حي النورس شرقاً مروراً بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي، أما أحياء الفاخرية وهجر والشعلة والسمحانية والصفا والفنار فهي خارج حدود الدمام.

القطيف:

نفس الحدود المعلنة سابقاً من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً.

وشدد العميد الرقيطي على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة، حيث يعد ذلك من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

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