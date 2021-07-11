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طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمةً للمواطنين والمقيمين

أعلن "طيران أديل" عن توسيع عملياته التشغيلية في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك من خلال تسيّير رحلات جديدة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى كل من الباحة وبيشة، واستئناف الرحلات ما بين الدمام والطائف، ويضاعف عدد الرحلات القائمة حالياً ما بين الدمام وأبها، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمةً للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.

وكشف "طيران أديل" أنه سيضيف لشبكة رحلاتها 14 رحلة جديدة ما بين يومية وأسبوعية، وسيقوم في الأول من أغسطس المقبل بتشغيل 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين ما بين الدمام وبيشة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة بين الدمام والباحة سيتم أطلاقها في اليوم التالي، 2 أغسطس وستكون بواقع 4 رحلات يومياً في الاتجاهين، كما سيتم ابتداء من الأول من أغسطس استئناف وعودة الرحلات ما بين الدمام والطائف وذلك بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين مع إضافة رحلتين أخريين تربطان الدمام بأبها ليصبح مجموع الرحلات ما بينها 4 رحلات في الاتجاهين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم أن "أديل" أولت اهتماماً كبيراً لخدمة جميع مناطق المملكة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية، مفيدًا أن "أديل" شهدت توسعاً في عملياتها التشغيلية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعمدت على ربط المطار مع 8 مطارات داخلية؛ بهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي بالمملكة.

وأفاد أن "أديل" ستسير ابتداءً من 2 أغسطس ما يقارب 82 رحلة يومياً تربط من خلالها جميع الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية وجميع مدنها ومحافظاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف
سبق

أعلن "طيران أديل" عن توسيع عملياته التشغيلية في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك من خلال تسيّير رحلات جديدة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى كل من الباحة وبيشة، واستئناف الرحلات ما بين الدمام والطائف، ويضاعف عدد الرحلات القائمة حالياً ما بين الدمام وأبها، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمةً للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.

وكشف "طيران أديل" أنه سيضيف لشبكة رحلاتها 14 رحلة جديدة ما بين يومية وأسبوعية، وسيقوم في الأول من أغسطس المقبل بتشغيل 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين ما بين الدمام وبيشة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة بين الدمام والباحة سيتم أطلاقها في اليوم التالي، 2 أغسطس وستكون بواقع 4 رحلات يومياً في الاتجاهين، كما سيتم ابتداء من الأول من أغسطس استئناف وعودة الرحلات ما بين الدمام والطائف وذلك بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين مع إضافة رحلتين أخريين تربطان الدمام بأبها ليصبح مجموع الرحلات ما بينها 4 رحلات في الاتجاهين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم أن "أديل" أولت اهتماماً كبيراً لخدمة جميع مناطق المملكة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية، مفيدًا أن "أديل" شهدت توسعاً في عملياتها التشغيلية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعمدت على ربط المطار مع 8 مطارات داخلية؛ بهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي بالمملكة.

وأفاد أن "أديل" ستسير ابتداءً من 2 أغسطس ما يقارب 82 رحلة يومياً تربط من خلالها جميع الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية وجميع مدنها ومحافظاتها.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:32 PM

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمةً للمواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن "طيران أديل" عن توسيع عملياته التشغيلية في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك من خلال تسيّير رحلات جديدة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى كل من الباحة وبيشة، واستئناف الرحلات ما بين الدمام والطائف، ويضاعف عدد الرحلات القائمة حالياً ما بين الدمام وأبها، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمةً للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.

وكشف "طيران أديل" أنه سيضيف لشبكة رحلاتها 14 رحلة جديدة ما بين يومية وأسبوعية، وسيقوم في الأول من أغسطس المقبل بتشغيل 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين ما بين الدمام وبيشة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة بين الدمام والباحة سيتم أطلاقها في اليوم التالي، 2 أغسطس وستكون بواقع 4 رحلات يومياً في الاتجاهين، كما سيتم ابتداء من الأول من أغسطس استئناف وعودة الرحلات ما بين الدمام والطائف وذلك بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين مع إضافة رحلتين أخريين تربطان الدمام بأبها ليصبح مجموع الرحلات ما بينها 4 رحلات في الاتجاهين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم أن "أديل" أولت اهتماماً كبيراً لخدمة جميع مناطق المملكة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية، مفيدًا أن "أديل" شهدت توسعاً في عملياتها التشغيلية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعمدت على ربط المطار مع 8 مطارات داخلية؛ بهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي بالمملكة.

وأفاد أن "أديل" ستسير ابتداءً من 2 أغسطس ما يقارب 82 رحلة يومياً تربط من خلالها جميع الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، مفيدًا أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية وجميع مدنها ومحافظاتها.

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