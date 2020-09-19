تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.
"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية
تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.
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"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
07:44 PM
"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية
تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.
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