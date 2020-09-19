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"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية

تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.

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"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية
سبق

تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
07:44 PM

"المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم.

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10 مليارات ..

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