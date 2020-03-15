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الانضباط تغرم لاعبَين هلاليَّين والاتفاق.. وترفض احتجاج الطائي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية على النحو التالي:

تغريم محمد الشلهوب لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.


تغريم عبدالله الحافظ لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال؛ نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.

تغريم فريق الاتفاق مبلغ عشرة آلاف ريال؛ نظير تأخر نزول لاعبيه دقيقة في بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام فريق الهلال.

قبول احتجاج نادي الطائي ضد نادي الجبلين؛ بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب عادل الشمري، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين بتاريخ 18-2-2020هـ، من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، وتثبيت نتيجة المباراة.

لجنة الانضباط

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الانضباط تغرم لاعبَين هلاليَّين والاتفاق.. وترفض احتجاج الطائي
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية على النحو التالي:

تغريم محمد الشلهوب لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.


تغريم عبدالله الحافظ لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال؛ نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.

تغريم فريق الاتفاق مبلغ عشرة آلاف ريال؛ نظير تأخر نزول لاعبيه دقيقة في بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام فريق الهلال.

قبول احتجاج نادي الطائي ضد نادي الجبلين؛ بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب عادل الشمري، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين بتاريخ 18-2-2020هـ، من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، وتثبيت نتيجة المباراة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:45 PM

الانضباط تغرم لاعبَين هلاليَّين والاتفاق.. وترفض احتجاج الطائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أربعة قرارات انضباطية على النحو التالي:

تغريم محمد الشلهوب لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.


تغريم عبدالله الحافظ لاعب الهلال مبلغ عشرين ألف ريال؛ نظير دخوله إلى غرف تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق، دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة.

تغريم فريق الاتفاق مبلغ عشرة آلاف ريال؛ نظير تأخر نزول لاعبيه دقيقة في بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام فريق الهلال.

قبول احتجاج نادي الطائي ضد نادي الجبلين؛ بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب عادل الشمري، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين بتاريخ 18-2-2020هـ، من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، وتثبيت نتيجة المباراة.

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