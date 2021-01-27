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متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط

قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

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متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:57 AM

متحدث "التعليم": العلاوة السنوية المصروفة عن 6 أيام فقط

قال: احتسابها يبدأ من 1 يناير .. والرواتب عن شهر ربيع الآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
30
13,063

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

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