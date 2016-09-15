مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.
مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-09-14
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.
14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:49 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:22 PM
مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.