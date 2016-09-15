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مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف ⁦@mlsd_1919⁩ ‏أو الاتصال على 1919.

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مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود
سبق

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف ⁦@mlsd_1919⁩ ‏أو الاتصال على 1919.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:49 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:22 PM

مركز بلاغات العنف الأسري يتحرى عن فيديو الطفل والمسدس واستنشاق البارود

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
83
76,065

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويدها بمعلومات عن فيديو متداول ظهر فيه أشخاص وهم يطلقون النار من سلاح مسدس أمام مولود، ويعمد أحدهم إلى وضع المسدس في فم الطفل؛ بهدف استنشاق رائحة البارود.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف ⁦@mlsd_1919⁩ ‏أو الاتصال على 1919.

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