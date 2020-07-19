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ارتباك وانهيار.. مرتزقة الحوثي تعود من الضالع بجثث 108 عناصر وقياديين

أوجاع في "حصاد 10 أيام" إثر تعزيز القوات اليمنية مواقعها بقوات بشرية كبيرة

قُتل قرابة 104 عناصر حوثيين بينهم قيادات بارزة خلال الأيام العشرة الماضية، من بينهم 68 عنصراً وقيادياً ميدانياً لقوا مصرعهم خلال الـ(48) ساعة الماضية، بجبهات شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).

وبحسب المصادر، وفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فقد لقي خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن (68) عنصراً حوثياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة، وجرح العشرات، بعدما عززت القوات اليمنية مواقعها بقوات بشرية كبيرة في وقت سابق رداً على تصعيدات الحوثيين المدعومين من إيران، وتحسباً لمضاعفة هجماتها.

وذكرت المصادر أن الميليشيا أصيبت بارتباك وانهيار كبيرين بعد أن كانت قد تلقت خسائر بشرية فادحة بينها قيادات ميدانية وعسكرية كبيرة، قبل أقل من أسبوع وبلغت قرابة (40) عنصراً حوثياً بينهم قيادات عسكرية وميدانية.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أن أبرز القيادات التي لقيت مصرعها الأسبوع الماضي، مسؤول ومؤسس في جهاز ما يسمّى بـ"الأمن الوقائي" بمحافظة إب، العقيد "سفيان محمد صالح سفيان"، وقيادي بارز فيما تسمى بـ"كتائب الحسين" ويدعى "علي عبدالله بنعبدالله ناصر السيد"، وهو إحدى القيادات الميدانية التي كانت توكل إليها الميليشيا مهامها الكبيرة.

الحوثيين مرتزقة الحوثي

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ارتباك وانهيار.. مرتزقة الحوثي تعود من الضالع بجثث 108 عناصر وقياديين
سبق

قُتل قرابة 104 عناصر حوثيين بينهم قيادات بارزة خلال الأيام العشرة الماضية، من بينهم 68 عنصراً وقيادياً ميدانياً لقوا مصرعهم خلال الـ(48) ساعة الماضية، بجبهات شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).

وبحسب المصادر، وفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فقد لقي خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن (68) عنصراً حوثياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة، وجرح العشرات، بعدما عززت القوات اليمنية مواقعها بقوات بشرية كبيرة في وقت سابق رداً على تصعيدات الحوثيين المدعومين من إيران، وتحسباً لمضاعفة هجماتها.

وذكرت المصادر أن الميليشيا أصيبت بارتباك وانهيار كبيرين بعد أن كانت قد تلقت خسائر بشرية فادحة بينها قيادات ميدانية وعسكرية كبيرة، قبل أقل من أسبوع وبلغت قرابة (40) عنصراً حوثياً بينهم قيادات عسكرية وميدانية.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أن أبرز القيادات التي لقيت مصرعها الأسبوع الماضي، مسؤول ومؤسس في جهاز ما يسمّى بـ"الأمن الوقائي" بمحافظة إب، العقيد "سفيان محمد صالح سفيان"، وقيادي بارز فيما تسمى بـ"كتائب الحسين" ويدعى "علي عبدالله بنعبدالله ناصر السيد"، وهو إحدى القيادات الميدانية التي كانت توكل إليها الميليشيا مهامها الكبيرة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:59 PM

ارتباك وانهيار.. مرتزقة الحوثي تعود من الضالع بجثث 108 عناصر وقياديين

أوجاع في "حصاد 10 أيام" إثر تعزيز القوات اليمنية مواقعها بقوات بشرية كبيرة

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محمد المواسي - جازان
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قُتل قرابة 104 عناصر حوثيين بينهم قيادات بارزة خلال الأيام العشرة الماضية، من بينهم 68 عنصراً وقيادياً ميدانياً لقوا مصرعهم خلال الـ(48) ساعة الماضية، بجبهات شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).

وبحسب المصادر، وفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فقد لقي خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن (68) عنصراً حوثياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة، وجرح العشرات، بعدما عززت القوات اليمنية مواقعها بقوات بشرية كبيرة في وقت سابق رداً على تصعيدات الحوثيين المدعومين من إيران، وتحسباً لمضاعفة هجماتها.

وذكرت المصادر أن الميليشيا أصيبت بارتباك وانهيار كبيرين بعد أن كانت قد تلقت خسائر بشرية فادحة بينها قيادات ميدانية وعسكرية كبيرة، قبل أقل من أسبوع وبلغت قرابة (40) عنصراً حوثياً بينهم قيادات عسكرية وميدانية.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أن أبرز القيادات التي لقيت مصرعها الأسبوع الماضي، مسؤول ومؤسس في جهاز ما يسمّى بـ"الأمن الوقائي" بمحافظة إب، العقيد "سفيان محمد صالح سفيان"، وقيادي بارز فيما تسمى بـ"كتائب الحسين" ويدعى "علي عبدالله بنعبدالله ناصر السيد"، وهو إحدى القيادات الميدانية التي كانت توكل إليها الميليشيا مهامها الكبيرة.

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