حالة ماطرة تُواعد 4 محافظات بجازان.. تستمر لـ7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.