حالة ماطرة تُواعد 4 محافظات بجازان.. تستمر لـ7 مساءً

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.