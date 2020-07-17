تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية

يتيح إمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة طرح تحديثًا يتضمن ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو.

ويسمح تحديث "ماسنجر" الجديد، بإمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وأشار التقرير إلى أن تحديث "فيسبوك ماسنجر" سيكون متوافقًا مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".