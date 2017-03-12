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طبيب بالكونغرس يتوقع إصابة 150 مليون أمريكي بـ"كورونا"

أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن برايان موناهان، الطبيب المعالج بالكونغرس والمحكمة العليا الأمريكية، قوله إنه يتوقع أن يصاب نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

ووفق "بي بي سي" أفادت "إن. بي.سي نيوز" بأن "موناهان" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، ضمّ موظفين إداريين بالكونغرس، وأفراداً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.

يأتي الكشف عن ذلك التحذير بعد يومٍ من إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس، الذي أصاب 121 ألف شخص في العالم، وباءً عالمياً.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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طبيب بالكونغرس يتوقع إصابة 150 مليون أمريكي بـ"كورونا"
سبق

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن برايان موناهان، الطبيب المعالج بالكونغرس والمحكمة العليا الأمريكية، قوله إنه يتوقع أن يصاب نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

ووفق "بي بي سي" أفادت "إن. بي.سي نيوز" بأن "موناهان" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، ضمّ موظفين إداريين بالكونغرس، وأفراداً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.

يأتي الكشف عن ذلك التحذير بعد يومٍ من إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس، الذي أصاب 121 ألف شخص في العالم، وباءً عالمياً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:07 PM

طبيب بالكونغرس يتوقع إصابة 150 مليون أمريكي بـ"كورونا"

أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن برايان موناهان، الطبيب المعالج بالكونغرس والمحكمة العليا الأمريكية، قوله إنه يتوقع أن يصاب نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

ووفق "بي بي سي" أفادت "إن. بي.سي نيوز" بأن "موناهان" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، ضمّ موظفين إداريين بالكونغرس، وأفراداً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.

يأتي الكشف عن ذلك التحذير بعد يومٍ من إعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس، الذي أصاب 121 ألف شخص في العالم، وباءً عالمياً.

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