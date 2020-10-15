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"مكافحة الفساد" تعقد ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات"

عبر الاتصال المرئي.. بالتعاون "صحية" المدينة المنورة

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، وذلك ضمن إطار برنامج "وطننا أمانة" في المرحلة الثانية.

وبدأت الورشة أعمالها باستعراض وتناول المحاور المطروحة حول السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات، وأدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، وقدمها عبدالرحمن بن صالح السنيدي.

وأكد وكيل الهيئة لحماية النزاهة أحمد بن ناصر الزيد، أن الهيئة تسعى من خلال البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية على مستوى عدد من الجهات الحكومية التي تُشكل خدماتها أولوية لدى المواطن.

يذكر أن برنامج "وطننا أمانة" يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها "نزاهة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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"مكافحة الفساد" تعقد ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات"
سبق

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، وذلك ضمن إطار برنامج "وطننا أمانة" في المرحلة الثانية.

وبدأت الورشة أعمالها باستعراض وتناول المحاور المطروحة حول السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات، وأدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، وقدمها عبدالرحمن بن صالح السنيدي.

وأكد وكيل الهيئة لحماية النزاهة أحمد بن ناصر الزيد، أن الهيئة تسعى من خلال البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية على مستوى عدد من الجهات الحكومية التي تُشكل خدماتها أولوية لدى المواطن.

يذكر أن برنامج "وطننا أمانة" يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها "نزاهة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:49 PM

"مكافحة الفساد" تعقد ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات"

عبر الاتصال المرئي.. بالتعاون "صحية" المدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، وذلك ضمن إطار برنامج "وطننا أمانة" في المرحلة الثانية.

وبدأت الورشة أعمالها باستعراض وتناول المحاور المطروحة حول السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات، وأدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، وقدمها عبدالرحمن بن صالح السنيدي.

وأكد وكيل الهيئة لحماية النزاهة أحمد بن ناصر الزيد، أن الهيئة تسعى من خلال البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية على مستوى عدد من الجهات الحكومية التي تُشكل خدماتها أولوية لدى المواطن.

يذكر أن برنامج "وطننا أمانة" يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها "نزاهة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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