هكذا بدت "مخططات الراشدية 2 بمكة".. غاب الأسفلت وحضرت الأتربة

السكان طالبوا المسؤولين بإنهاء معاناتهم وضرورة توفير الخدمات الأساسية

جدد سكان مخطط الراشدية 2 شرقي مكة المكرمة، مطالبهم المشروعة المتمثلة في سفلتة ورصف وإنارة شوارع المخطط التي تفتقر لتلك الخدمات منذ إنشائه قبل سنوات.

ورصدت "سبق" معاناة سكان مخطط الراشدية 2 فور تلقيها شكاوى تتعلق بغياب الخدمات الأساسية، خلال جولة ميدانية قامت بها على أرجاء عدة من المخطط، أظهرت حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط مطالبات بتوفير تلك الخدمات على وجه السرعة.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم المستمرة، مع شوارع المخطط المتهالكة، وما سببته من أضرار لهم من ناحية إثارة الأتربة والغبار، فضلاً عن أنها ألحقت الضرر بمركباتهم نتيجة عدم سفلتتها، في ظل تجاهل أمانة العاصمة المقدسة لمطالبهم على مدى السنوات الماضية.

في البداية قال كلٌّ من: محمد المالكي، وعبدالله الناشري، وأحمد العتيبي، من سكان مخطط الراشدية 2: يفتقر المخطط الواقع شرق مكة المكرمة، لأبسط الخدمات الغائبة تماماً، أبرزها الإنارة والسفلتة؛ على الرغم من مطالبنا المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة، التي لم تنظر في تلك المطالب دون أدنى مسؤولية - على حد قولهم.

واستغرب محمد الشمراني وإبراهيم الغامدي وفهد الجعيد، عدم رصف وسفلتة المخطط، مشيرين إلى أنه يقطنه كثير من السكان ويتوفر به مجمع تعليمي للبنين؛ ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهم في أمسّ الحاجة لتوفير الخدمات البلدية أسوة بباقي مخططات العاصمة المقدسة، التي تحظى باهتمام من قبل الأمانة.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على معاناتهم، وانتشالهم من الوضع الذي يعيشونه والمتمثل في ندرة الخدمات الأساسية والضرورية.

