النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هكذا بدت "مخططات الراشدية 2 بمكة".. غاب الأسفلت وحضرت الأتربة

السكان طالبوا المسؤولين بإنهاء معاناتهم وضرورة توفير الخدمات الأساسية

جدد سكان مخطط الراشدية 2 شرقي مكة المكرمة، مطالبهم المشروعة المتمثلة في سفلتة ورصف وإنارة شوارع المخطط التي تفتقر لتلك الخدمات منذ إنشائه قبل سنوات.

ورصدت "سبق" معاناة سكان مخطط الراشدية 2 فور تلقيها شكاوى تتعلق بغياب الخدمات الأساسية، خلال جولة ميدانية قامت بها على أرجاء عدة من المخطط، أظهرت حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط مطالبات بتوفير تلك الخدمات على وجه السرعة.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم المستمرة، مع شوارع المخطط المتهالكة، وما سببته من أضرار لهم من ناحية إثارة الأتربة والغبار، فضلاً عن أنها ألحقت الضرر بمركباتهم نتيجة عدم سفلتتها، في ظل تجاهل أمانة العاصمة المقدسة لمطالبهم على مدى السنوات الماضية.

في البداية قال كلٌّ من: محمد المالكي، وعبدالله الناشري، وأحمد العتيبي، من سكان مخطط الراشدية 2: يفتقر المخطط الواقع شرق مكة المكرمة، لأبسط الخدمات الغائبة تماماً، أبرزها الإنارة والسفلتة؛ على الرغم من مطالبنا المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة، التي لم تنظر في تلك المطالب دون أدنى مسؤولية - على حد قولهم.

واستغرب محمد الشمراني وإبراهيم الغامدي وفهد الجعيد، عدم رصف وسفلتة المخطط، مشيرين إلى أنه يقطنه كثير من السكان ويتوفر به مجمع تعليمي للبنين؛ ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهم في أمسّ الحاجة لتوفير الخدمات البلدية أسوة بباقي مخططات العاصمة المقدسة، التي تحظى باهتمام من قبل الأمانة.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على معاناتهم، وانتشالهم من الوضع الذي يعيشونه والمتمثل في ندرة الخدمات الأساسية والضرورية.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
هكذا بدت "مخططات الراشدية 2 بمكة".. غاب الأسفلت وحضرت الأتربة
سبق

جدد سكان مخطط الراشدية 2 شرقي مكة المكرمة، مطالبهم المشروعة المتمثلة في سفلتة ورصف وإنارة شوارع المخطط التي تفتقر لتلك الخدمات منذ إنشائه قبل سنوات.

ورصدت "سبق" معاناة سكان مخطط الراشدية 2 فور تلقيها شكاوى تتعلق بغياب الخدمات الأساسية، خلال جولة ميدانية قامت بها على أرجاء عدة من المخطط، أظهرت حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط مطالبات بتوفير تلك الخدمات على وجه السرعة.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم المستمرة، مع شوارع المخطط المتهالكة، وما سببته من أضرار لهم من ناحية إثارة الأتربة والغبار، فضلاً عن أنها ألحقت الضرر بمركباتهم نتيجة عدم سفلتتها، في ظل تجاهل أمانة العاصمة المقدسة لمطالبهم على مدى السنوات الماضية.

في البداية قال كلٌّ من: محمد المالكي، وعبدالله الناشري، وأحمد العتيبي، من سكان مخطط الراشدية 2: يفتقر المخطط الواقع شرق مكة المكرمة، لأبسط الخدمات الغائبة تماماً، أبرزها الإنارة والسفلتة؛ على الرغم من مطالبنا المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة، التي لم تنظر في تلك المطالب دون أدنى مسؤولية - على حد قولهم.

واستغرب محمد الشمراني وإبراهيم الغامدي وفهد الجعيد، عدم رصف وسفلتة المخطط، مشيرين إلى أنه يقطنه كثير من السكان ويتوفر به مجمع تعليمي للبنين؛ ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهم في أمسّ الحاجة لتوفير الخدمات البلدية أسوة بباقي مخططات العاصمة المقدسة، التي تحظى باهتمام من قبل الأمانة.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على معاناتهم، وانتشالهم من الوضع الذي يعيشونه والمتمثل في ندرة الخدمات الأساسية والضرورية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:36 PM

هكذا بدت "مخططات الراشدية 2 بمكة".. غاب الأسفلت وحضرت الأتربة

السكان طالبوا المسؤولين بإنهاء معاناتهم وضرورة توفير الخدمات الأساسية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
14,349

جدد سكان مخطط الراشدية 2 شرقي مكة المكرمة، مطالبهم المشروعة المتمثلة في سفلتة ورصف وإنارة شوارع المخطط التي تفتقر لتلك الخدمات منذ إنشائه قبل سنوات.

ورصدت "سبق" معاناة سكان مخطط الراشدية 2 فور تلقيها شكاوى تتعلق بغياب الخدمات الأساسية، خلال جولة ميدانية قامت بها على أرجاء عدة من المخطط، أظهرت حجم المعاناة التي يعيشها السكان، وسط مطالبات بتوفير تلك الخدمات على وجه السرعة.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم المستمرة، مع شوارع المخطط المتهالكة، وما سببته من أضرار لهم من ناحية إثارة الأتربة والغبار، فضلاً عن أنها ألحقت الضرر بمركباتهم نتيجة عدم سفلتتها، في ظل تجاهل أمانة العاصمة المقدسة لمطالبهم على مدى السنوات الماضية.

في البداية قال كلٌّ من: محمد المالكي، وعبدالله الناشري، وأحمد العتيبي، من سكان مخطط الراشدية 2: يفتقر المخطط الواقع شرق مكة المكرمة، لأبسط الخدمات الغائبة تماماً، أبرزها الإنارة والسفلتة؛ على الرغم من مطالبنا المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة، التي لم تنظر في تلك المطالب دون أدنى مسؤولية - على حد قولهم.

واستغرب محمد الشمراني وإبراهيم الغامدي وفهد الجعيد، عدم رصف وسفلتة المخطط، مشيرين إلى أنه يقطنه كثير من السكان ويتوفر به مجمع تعليمي للبنين؛ ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهم في أمسّ الحاجة لتوفير الخدمات البلدية أسوة بباقي مخططات العاصمة المقدسة، التي تحظى باهتمام من قبل الأمانة.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على معاناتهم، وانتشالهم من الوضع الذي يعيشونه والمتمثل في ندرة الخدمات الأساسية والضرورية.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة