عربات الأطعمة المتنقلة تجذب أنظار زوار صيف المذنب 39

كشفت عن عصامية الشباب وإصرارهم على خلق فرص عمل لهم

تنافس شباب الوطن في إبراز إبداعاتهم بتقديم أشهى المأكولات والمشروبات وذلك عبر عربات الأطعمة المتنقلة؛ حيث خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف المذنب 39 منطقة للمشروعات الشبابية (عربات الأطعمة) مجهزة بكل الاحتياجات والخدمات الأساسية ليتجاوز الشباب بذلك حاجز العيب ويقدموا خدماتهم لآلاف الزوار لمهرجان صيف المذنب 39 الذي يحتضنه متنزه خرطم حيث كشفت هذه المشروعات عن عزيمة وإصرار الشاب السعودي على خلق فرص عمل لهم ليعتمدوا بذلك على أنفسهم لعيش حياة كريمة واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة حيث قارب عدد عربات الأطعمة المشاركة في المهرجان الخمس عشرة عربة.

ومن جانب آخر، ذكر الشاب محمد بن عبد العزيز الطويرش أنه حديث التخرج من جامعة القصيم بكالوريوس محاسبة وانطلق بمشروعه منذ شهرين وتفاجأ بأن عربات الأطعمة تحقق أرباحًا جيدة جدًا والعمل فيها ممتع والعوائد تستحق التعب مقدمًا نصيحته للشباب الباحثين عن فرص عمل بأن يستغلوا مثل هذه المشروعات بما يتوافق مع اهتماماتهم.

وأكد أنه لو حصل على وظيفة فلن يترك هذا المجال، موضحًا أن متوسط المبيعات خلال أيام المهرجان ما يقارب الـ 250 وجبة يوميًا.

أما الشاب فيصل بن فهد المجماج والذي قام بتصنيع وتجهيز عربته بنفسه فهو طالب بالكلية التقنية وبدأ العمل بعربته منذ 10 أشهر وتخصص في مجال تجهيز الحلويات وأنواع القهوة، مثنيًا على الإقبال خلال أيام مهرجان صيف المذنب متمنيًا تكثيف إقامة الفعاليات بالمحافظة لما لها من مردود كبير على سوق عربات الأطعمة، مقدمًا شكره لبلدية المذنب على تعاونها وتقديم كل الاحتياجات ملتمسًا منها تخصيص ساحة بالمذنب لعربات الأطعمة مجهزة بجميع الاحتياجات والخدمات لتكون منصة للشباب العاملين في عربات الأطعمة.