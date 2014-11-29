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19234 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الجوف

من خلال عمل المسحات عن طريق حجز موعد عبر "صحتي"

قدّمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لعدد 19234 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة، لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مراكز تأكد الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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19234 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الجوف
سبق

قدّمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لعدد 19234 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة، لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:31 PM

19234 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في الجوف

من خلال عمل المسحات عن طريق حجز موعد عبر "صحتي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
0
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قدّمت مراكز "تأكد" في الجوف خدماتها لعدد 19234 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها وزارة الصحة، لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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