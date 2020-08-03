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لبنان.. "شربل وهبة" وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي

أعلن في بيروت تعيين شربل وهبة وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي الذي قدم استقالته من حكومة حسان دياب، بسبب ما وصفه "بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح" فيما تواجه البلاد أزمة مالية تشكل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.
وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات حتى تنفذ بيروت إصلاحات طال انتظارها لمكافحة هدر الموارد والفساد وهما من الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي. وعُلقت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف على حجم الخسائر المالية.
وقال "حتي" في بيان: "وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين".
وأضاف: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".
وتولى حتي، السفير السابق للبنان لدى جامعة الدول العربية، منصب وزير الخارجية في يناير كانون الثاني عندما تولى حسان دياب رئاسة الوزراء بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.
وكانت مصادر مقربة من الوزارة قد قالت لرويترز في وقت سابق إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان.. "شربل وهبة" وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي
سبق

أعلن في بيروت تعيين شربل وهبة وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي الذي قدم استقالته من حكومة حسان دياب، بسبب ما وصفه "بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح" فيما تواجه البلاد أزمة مالية تشكل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.
وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات حتى تنفذ بيروت إصلاحات طال انتظارها لمكافحة هدر الموارد والفساد وهما من الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي. وعُلقت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف على حجم الخسائر المالية.
وقال "حتي" في بيان: "وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين".
وأضاف: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".
وتولى حتي، السفير السابق للبنان لدى جامعة الدول العربية، منصب وزير الخارجية في يناير كانون الثاني عندما تولى حسان دياب رئاسة الوزراء بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.
وكانت مصادر مقربة من الوزارة قد قالت لرويترز في وقت سابق إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
04:59 PM

لبنان.. "شربل وهبة" وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن في بيروت تعيين شربل وهبة وزيرًا للخارجية خلفًا لناصيف حتّي الذي قدم استقالته من حكومة حسان دياب، بسبب ما وصفه "بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح" فيما تواجه البلاد أزمة مالية تشكل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.
وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا مساعدات حتى تنفذ بيروت إصلاحات طال انتظارها لمكافحة هدر الموارد والفساد وهما من الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي. وعُلقت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف على حجم الخسائر المالية.
وقال "حتي" في بيان: "وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين".
وأضاف: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".
وتولى حتي، السفير السابق للبنان لدى جامعة الدول العربية، منصب وزير الخارجية في يناير كانون الثاني عندما تولى حسان دياب رئاسة الوزراء بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.
وكانت مصادر مقربة من الوزارة قد قالت لرويترز في وقت سابق إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

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