وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية عبدالله البرقاوي سبق 2020-07-30 حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع. ‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا". وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:38 PM

اخر تعديل 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:14 PM

وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر





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حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".