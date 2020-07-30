النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية

نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية
سبق

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
08:38 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:14 PM

وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية

نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,823

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,298

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة