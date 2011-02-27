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شاهد.."الغذاء والدواء" تغلق 4 منشآت غذائية مخالفة بجازان

المراقبون صادروا وأتلفوا 500 كجم من الأغذية التالفة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، حملة تفتيش على منشآت أغذية، شملت مستودعات ومعامل أغذية، وأسفرت عن إغلاق أربع منشآت ومصادرة وإتلاف 500 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة.

وشملت الأغذية المصادرة "لحوماً ودواجن مجمدة وحليباً وعصائر وحلوى ومخبوزات"، بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها لسوء التخزين.

ورصد المفتشون 50 مخالفة للاشتراطات الصحية بمنشآت غذائية، وأغلقوا المنشآت الأربع، نظراً لرصد مخالفات فنية وصحية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.

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شاهد.."الغذاء والدواء" تغلق 4 منشآت غذائية مخالفة بجازان
سبق

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، حملة تفتيش على منشآت أغذية، شملت مستودعات ومعامل أغذية، وأسفرت عن إغلاق أربع منشآت ومصادرة وإتلاف 500 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة.

وشملت الأغذية المصادرة "لحوماً ودواجن مجمدة وحليباً وعصائر وحلوى ومخبوزات"، بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها لسوء التخزين.

ورصد المفتشون 50 مخالفة للاشتراطات الصحية بمنشآت غذائية، وأغلقوا المنشآت الأربع، نظراً لرصد مخالفات فنية وصحية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:32 PM

شاهد.."الغذاء والدواء" تغلق 4 منشآت غذائية مخالفة بجازان

المراقبون صادروا وأتلفوا 500 كجم من الأغذية التالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، حملة تفتيش على منشآت أغذية، شملت مستودعات ومعامل أغذية، وأسفرت عن إغلاق أربع منشآت ومصادرة وإتلاف 500 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة.

وشملت الأغذية المصادرة "لحوماً ودواجن مجمدة وحليباً وعصائر وحلوى ومخبوزات"، بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وتلفها لسوء التخزين.

ورصد المفتشون 50 مخالفة للاشتراطات الصحية بمنشآت غذائية، وأغلقوا المنشآت الأربع، نظراً لرصد مخالفات فنية وصحية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.

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