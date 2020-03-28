"قوات التحالف" تعترض وتدمِّر صاروخَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض

تمكَّنت قوات الدفاع الجوي - ولله الحمد - مساء السبت من اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض.
أعلنت ذلك قناة العربية في خبر عاجل قبل قليل.
تمكَّنت قوات الدفاع الجوي - ولله الحمد - مساء السبت من اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض.
أعلنت ذلك قناة العربية في خبر عاجل قبل قليل.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية الدفاع الجوي
تمكَّنت قوات الدفاع الجوي - ولله الحمد - مساء السبت من اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض.
أعلنت ذلك قناة العربية في خبر عاجل قبل قليل.
تمكَّنت قوات الدفاع الجوي - ولله الحمد - مساء السبت من اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض.
أعلنت ذلك قناة العربية في خبر عاجل قبل قليل.