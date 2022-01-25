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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدّد موعد التقديم على برامج الدراسات العليا

قالت: تشتمل على ٩ برامج لدرجة الدكتوراه و٤١ برنامج ماجستير و٢٣ زمالة طبية

حدّدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأول من شهر فبراير المقبل 2022 م، موعد التقديم في برامج الدراسات العليا والزمالة الطبية، لمدة 15 يوماً عبر بوابة القبول الإلكتروني في الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي؛ أن برامج الدراسات العليا تشتمل على: ٩ برامج لدرجة الدكتوراه، و٤١ برنامج ماجستير و٢٣ برنامج زمالة طبية في تخصص الطب وطب الأسنان.

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدّد موعد التقديم على برامج الدراسات العليا
سبق

حدّدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأول من شهر فبراير المقبل 2022 م، موعد التقديم في برامج الدراسات العليا والزمالة الطبية، لمدة 15 يوماً عبر بوابة القبول الإلكتروني في الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي؛ أن برامج الدراسات العليا تشتمل على: ٩ برامج لدرجة الدكتوراه، و٤١ برنامج ماجستير و٢٣ برنامج زمالة طبية في تخصص الطب وطب الأسنان.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:31 AM

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدّد موعد التقديم على برامج الدراسات العليا

قالت: تشتمل على ٩ برامج لدرجة الدكتوراه و٤١ برنامج ماجستير و٢٣ زمالة طبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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حدّدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأول من شهر فبراير المقبل 2022 م، موعد التقديم في برامج الدراسات العليا والزمالة الطبية، لمدة 15 يوماً عبر بوابة القبول الإلكتروني في الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي؛ أن برامج الدراسات العليا تشتمل على: ٩ برامج لدرجة الدكتوراه، و٤١ برنامج ماجستير و٢٣ برنامج زمالة طبية في تخصص الطب وطب الأسنان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

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